Помогите пожалуйста не могу решить, дайте ответ
Алгебра
Помогите пожалуйста не могу решить, дайте ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a+b{9+4;-6-24} {13;-30} 2) b-a{6-8;-24+6} {-2;-18}
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