Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм

Математика
Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 1 отреак ткани это скока
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