Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм

Математика

Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм

Автор: Гость