Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм
Математика
Помогите пожалуйста для пошива полотенца подготовили отрез ткани найди площадь этого отрезка если длина клетки соответсвует 1дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 1 отреак ткани это скока
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