Придумай условие и вопрос задачи решение известно что общий вес 19 килограмм: 6 кил??грамм рюкзак, 3 сумочка, а чемодан неизвестно?

Математика
Придумай условие и вопрос задачи решение известно что общий вес 19 килограмм: 6 кил??грамм рюкзак, 3 сумочка, а чемодан неизвестно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине продают сумочки по 3 кг, и рюкзаки по 6, вычислите вес чемодана, если вес 1 чемодана,1 рюкзака и 2 сумочек равен 19
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