Ондирткиз сойлем куру

Қазақ тiлi
Ондирткиз сойлем куру
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Қызанақ,асқабақ дәндерін сеуіп,жыл сайын осылай етіп өнім өндірткіз.
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