Пересказ эпизода от лица Татьяны из повести "муму".. пожалуйст,заранее спасибо..=)

Гость: Гость:

У старой барыни служит дворником глухонемой мужчина - Герасим. Он вырос в деревне, а затем его перевезли в город. Он был очеь сильным. Герасим был строгого и серьезного нрава, любил порядок. Герасиму нравится прачка Татьяна. Полюбив ее, он становится добрым, ласковым. Ему есть о ком заботиться. Но барыня отдает Татьяну в жены за пьяницу Капитона. После того, ка у Герасима отняли Татьяну он вновь становится угрюмым, отгараживается от людей. Герасим спасает тонущую собачку и привязвается к ней. Но барыне не по душе эта собачка и она приказывает утопить ее. Герасим сам решается лишить жизни Муму. После своего поступка он навсегда уходит из города, как бы протестуя против унижения, издевательств. Он предпочел остаться один до конца своей жизни и не заводить больше ни одной собаки.