Айткыз сойлем куру Помогите

Қазақ тiлi
Айткыз сойлем куру Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Қазақстанымыз 1991 жылдан бері қарай,көз алдымызда адам айтқысыз жетістіктерге жетіп жатыр.
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