С поверхности Земли поднимают тело массой 10 кг вверх с ускорением 8 м/с(в квадрате). Найдите величину силы , поднимающей тело . (g= 10 м/с (в квадрате))

Физика
С поверхности Земли поднимают тело массой 10 кг вверх с ускорением 8 м/с(в квадрате). Найдите величину силы , поднимающей тело . (g= 10 м/с (в квадрате))
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Ответ(ы):
Гость:
F=m(g+a)=10(10+8)=180 H
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