Определите тип реакции и управления методом электронного баланса следующего ура??нения реакций Al + S gt; AI2S3 . задание 1

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Al + S = Al2S3 Al(0) - 3e(-) = Al(+3) S(0) +2e(-) = S(-2) общее 6, значит у Al коэффициент=6/3=2, а у S=6/2=3: 2Al +3S = Al2S3. Тип реакции - соединение.