Помогите перевести на английский,Меня зовут Кирилл,учусь в пятом классе.Я встаю в семь тридцать.Умываюсь,одеваюсь,завтракаю в семь сорок пять. В школу выхожу в восемь часов.У меня пять уроков. Прихожу со школы в час тридцать,са...
Английский язык
Помогите перевести на английский,Меня зовут Кирилл,учусь в пятом классе.Я встаю в семь тридцать.Умываюсь,одеваюсь,завтракаю в семь сорок пять. В школу выхожу в восемь часов.У меня пять уроков. Прихожу со школы в час тридцать,сажусь обедать ,потом немного отдохну и начинаю делать уроки.Сделав уроки иду немного погулять,после прогулки, дома занимаюсь домашними делами.
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