Помогите перевести на английский,Меня зовут Кирилл,учусь в пятом классе.Я встаю в семь тридцать.Умываюсь,одеваюсь,завтракаю в семь сорок пять. В школу выхожу в восемь часов.У меня пять уроков. Прихожу со школы в час тридцать,са...

Английский язык

Помогите перевести на английский,Меня зовут Кирилл,учусь в пятом классе.Я встаю в семь тридцать.Умываюсь,одеваюсь,завтракаю в семь сорок пять. В школу выхожу в восемь часов.У меня пять уроков. Прихожу со школы в час тридцать,сажусь обедать ,потом немного отдохну и начинаю делать уроки.Сделав уроки иду немного погулять,после прогулки, дома занимаюсь домашними делами.

Автор: Гость