Решите два уравнения пожалуйста.Умножить-* 1)Х*7+4678*3=46780 2)3576*7=7152+а*5
Математика
Решите два уравнения пожалуйста.Умножить-* 1)Х*7+4678*3=46780 2)3576*7=7152+а*5
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