Напишите пожалуйста сказку на английском языке про крокодила и обезьянку. Вот эти фразы вам помогут: a little monkey wanted to eat friends a green crocodile was hungry many hunters yellow banana Сказку желательно с пер...

Английский язык

Напишите пожалуйста сказку на английском языке про крокодила и обезьянку. Вот эти фразы вам помогут: a little monkey wanted to eat friends a green crocodile was hungry many hunters yellow banana Сказку желательно с переводом.....

Автор: Гость