Придумать краткий рассказ .Друзья и враги Лены Икониной.

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Придумать краткий рассказ .Друзья и враги Лены Икониной.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У Лены Икониной умерла мать. Она приехала из провинции в Петербург . теперь ей пришлось жить в семье дяди - маминого брата. Дети дяди встретили её враждебно. лена поступила в гимназию, где тоже сначала подвергается насмешкам гимназисток. Затем всё наладилось, её полюбили и в семье дяди, и в гимназии.Родилась 4 июля 1970 года.
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