Придумать краткий рассказ .Друзья и враги Лены Икониной.

Гость: Гость:

У Лены Икониной умерла мать. Она приехала из провинции в Петербург . теперь ей пришлось жить в семье дяди - маминого брата. Дети дяди встретили её враждебно. лена поступила в гимназию, где тоже сначала подвергается насмешкам гимназисток. Затем всё наладилось, её полюбили и в семье дяди, и в гимназии.Родилась 4 июля 1970 года.