Как люди охраняют животных?
Биология
Как люди охраняют животных?
Ответ(ы):
Гость:
Как люди охраняют животных: Делают для них вальеры кормушки ставят заповедники создают их кормят защищают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
После приемного экзамена в группу с углубленным изучением физики учащимся было о??ъявлено, что после проверки всех работ будет подсчитан средний ба...
Химия
Помогите решить уравнения!!! Ацетат калия (над стрелкой элетролиз р-ров)->X1 (над стрелкой t, кат.)->этилен (над стрелкой H2O, H)->X2 (н...
Математика
.Мастер и его ученик должны выкрасить стены квартиры.Производительность мастера k м2/час,это в 3 раза больше,чем производительность его ученика.Ско...
Русский язык
Определи значения суффиксов и приставок. раздели слова по группам Несчастье, недруг, незнание; теплота, доброта, быстрота; привкус, присказка...
Английский язык