Помогите решить уравнения!!! Ацетат калия (над стрелкой элетролиз р-ров)-gt;X1 (над стрелкой t, кат.)-gt;этилен (над стрелкой H2O, H)-gt;X2 (над стрелкой KMnO4, H2SO4)-gt;X3 (над стрелкой X2, h)-gt;X4

Химия
Помогите решить уравнения!!! Ацетат калия (над стрелкой элетролиз р-ров)-gt;X1 (над стрелкой t, кат.)-gt;этилен (над стрелкой H2O, H)-gt;X2 (над стрелкой KMnO4, H2SO4)-gt;X3 (над стрелкой X2, h)-gt;X4
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Гость:
У тебя все иксы перепутаны. если я правильно тебя поняла, то вот
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