Что такое приставка и суффикс

Русский язык
Что такое приставка и суффикс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Приставка это то что выделяет половинку слова но не всё слово например уехал приставка у суффикс это то что выделяется треугольником и обозначает пол слова все пожалуйста
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