Помогите пожалуйста во втором упражнении надо добавить несколько вопросов и ответов на них
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста во втором упражнении надо добавить несколько вопросов и ответов на них
Ответ(ы):
Гость:
Сен кішкентай кезіңді жерде өткіздің? Мен кішкентай кезімді Бақанас ауылында өткіздім Сенің мемлекетіңнің туының ең басты қандай түс? Менің елімнің туының ең басты түсі - көк түсі Сен қазір қай қалада тұрасың? Мен қазір Астана қаласында тұрамын
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