Длина прямоугольника 4см а ширина 3 см найти периметр прямоугольника решение P= P= Ответ
Математика
Длина прямоугольника 4см а ширина 3 см найти периметр прямоугольника решение P= P= Ответ
Ответ(ы):
Гость:
(4+3)•2=14см ответ Р=14см
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