5 правил для воспитание девочки. Напишите пожалуйста
Обществознание
5 правил для воспитание девочки. Напишите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1. Как бы девочка не выглядела бы, всегда говорить, что она красавица. Для нас девочек это очень важно, сохранить свою самооценку. Если же сделать всё наоборот, девочка "утонет" в своих комплексах. 2. Девочка должна чувствовать, что её любят. Таким образом он сможет отличать любовь от нелюбви. Это будет залогом её счастья. 3. Внушайте ей правила безопасности. Нужно научить её разбираться в людях. Не давать, чтобы она много доверяла незнакомым людям. 4. Научите девочку чувствовать чужую боль, чтобы она помогала слабым. 5. Пусть она привыкнет к некоторым привычкам например : уборка в своей комнате, стирка своих вещей, мытьё посуды. Ведь она будущая хозяйка своего дома.
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