1. мох-это 2. перечеслите основные черты строениех мхов. 3. Ответьте на вопросы что такое ризоиды? Какие функции они выполняют? какова значение мхов в природе? 4. Используя дополнительные источники информации, подготовь...

Биология

1. мох-это 2. перечеслите основные черты строениех мхов. 3. Ответьте на вопросы что такое ризоиды? Какие функции они выполняют? какова значение мхов в природе? 4. Используя дополнительные источники информации, подготовьте сообщение на темы: "Мох-сфагнум", "Образование торфа". Запишите план сообщения. Укажите источник использванной информации. 5. вставьте пропущенные буквы Р..зоиды, с..агнум, к..ку..кин лён, т..рф Составьте 2-3 предложения с этими словами.

Автор: Гость