Разобрать слово плакса как часть речи

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Разобрать слово плакса как часть речи
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Гость:
Кто плакса - Имя Существительное
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