Помогите написать сочинение на тему ; Какую рану нанесла барыня Герасиму?

Гость: Гость:

Герасим - это дворник, который жил у барыни. Это высокий мужчина, очень сильный, но помимо этих хороших качеств у него был свой недуг, мешающий ему жить, - он был глухонимым. Герасим необщительный, работящий. Он не любил пьяных. Как я уже сказала, Герасим - дворник, охранник. Он всегда так чисто выметал двор, что ни одного листочка на нем не было. Однажды к барыне в дом залезли воры. Герасим так стукнул их лбами друг о друга, что никакая полиция была уже не нужна. Герасим жил в каморке. Там был стул на трех ножках, кровать, которая смогла бы выдержать слона. Герасим очень любил Татьяну, которая была искусной прачкой и стирала только тонкое белье. Она боялась его, но Герасим оказывал ей разные знаки внимания, в своем роде ухаживания:подарил ей пряничного петушка и платочек. Барыня же выдала замуж Татьяну за Капитона, который работал башмачником и был к тому же горьким пьяницей. Барыня думала, что он исправится, когда женится. Татьяна с Капитоном поженились и уехали. Герасим был разочарован. Он пошел к реке и нашел там собачку. Она была испанской породы. Герасим не умел говорить. Он назвал ее Муму. Однажды барыня услышала лай собаки и пошла посмотреть. Муму на нее огрызнулась, и барыня приказала Герасиму убрать собачку. Герасиму очень не хотелось топить Муму, но барыня приказала. На середине реки Герасим привязал к шее Муму два кирпича, взял ее в руки и поднес к воде. Муму весело виляла хвостом и не подозревала, что Герасим разожмет руки... Герасим был разочарован в барыне. С горя, что нет ни Татьяны, ни Муму, он собрал вещи и пошел в свою деревню. Причина бед Герасима в нем самом, в том, что он был глухонемым. Мне очень жалко Муму и Герасима, что судьба у них такая, о которой я рассказала.