Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по де...
Математика
Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по действиям!
Ответ(ы):
Гость:
Х-тибетти х+19894-архар х-88102-юна х+(х+19894)+(х-88102)=366618 3х-68208=366618 3х=366618 +68208 3х=434826 х=434826:3 х=144942 144942-тибетти 144942-88102=56840-юна 144942+19894=164836-архар 144942+56840+164836=366618
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