Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по де...

Математика
Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по действиям!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-тибетти  х+19894-архар   х-88102-юна   х+(х+19894)+(х-88102)=366618 3х-68208=366618  3х=366618 +68208   3х=434826   х=434826:3  х=144942 144942-тибетти   144942-88102=56840-юна  144942+19894=164836-архар 144942+56840+164836=366618
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