Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по де...

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Малое предприятие НУ-ФРУКТ приобрело три автомобиля марок Юна,Тибетти и Архар общей стоимостью 366618р.Причём Тибетти на 19894р. дороже Архара и на 88102р. дешевле Юны.Определите стоимость каждого автомобиля. Пожалуйста по действиям!

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