5-7предложений со словарными словами
Русский язык
5-7предложений со словарными словами
Ответ(ы):
Гость:
Собака пьёт из миски. дети рождаются в капусте. мышь забежала в норку. жёлтое растение расцвело. у бабушки сбежал молоко.
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