Лик + пена =_пеликан________________________________________ Иск + том = _________________________________________ Кожа + ворон = ________________________________________
Русский язык
Лик + пена =_пеликан________________________________________ Иск + том = _________________________________________ Кожа + ворон = ________________________________________
Ответ(ы):
Гость:
Лик+пена=пеликан Иск+том=москит Кожа+ворон=жаворонок
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