Когда была куликовская битва и её значения

Гость: Гость:

Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 г. близ впадения реки Непрядвы в Дон, является ключевым событием в истории борьбы Руси против монголо-татарского ига и объединения русских земель вокруг Москвы. Значение победы на Куликовом поле огромно: Москва укрепилась в своей роли объединительни-цы русских земель, их лидера; в отношениях Руси с Ордой произошел перелом (иго будет снято через 100 лет, в 1382 г. хан Тохтамыш сожжет Москву, но решающий шаг к освобождению был сделан 8 августа 1380 г.); существенно снизился размер дани, которую Русь отныне платила Орде; Орда продолжала слабеть, от удара, полученного в Куликовской битве, ей оправиться так и не удалось. Куликовская битва стала важнейшим этапом в духовно-нравственном возрождении Руси, формировании ее национального самосознания.