Помогите пожалуйста решить 1 1/6 - 5/18:5 +4,5: 1/2
Математика
Помогите пожалуйста решить 1 1/6 - 5/18:5 +4,5: 1/2
Ответ(ы):
Гость:
1. 5/18:5 = 5/18 :5/1 = переворачиваем вторую дробь и умножаем= 5/18*1/5 сокращаем и получается: 1/18*1/1=1/18. 2.4,5:1/2 переводим в обычные дроби 45/10: 1/2= 45/10*2/1=45/5=9 3.1 1/6-1/18= 7/6-1/18=21/18-1/18=20/18=10/9 4.10/9+9=10/9+81/9=91/9=10 1/9 надеюсь решила правильно и помогла вам)))
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