Это растение нельзя отнести ни к животному миру,ни к растительному.Но с ним в содр??жестве очень многие растения.Это-----... 1тина 2водоросль 3гриб 4плесень

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Это растение нельзя отнести ни к животному миру,ни к растительному.Но с ним в содр??жестве очень многие растения.Это-----... 1тина 2водоросль 3гриб 4плесень

Автор: Гость