Сделайте номер 664 а), б), в).
Математика
Сделайте номер 664 а), б), в).
Ответ(ы):
Гость:
А) 1/2=1/2 б)1/2=1/2 в)1/2=1/2
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