SOS! Помогите 1. Верные и неверные утверждения: 1. Задача селекции состоит в создани?? новых и улучшения уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. 2. Породы и сорта, выведенные в одной стране...

Биология

SOS! Помогите 1. Верные и неверные утверждения: 1. Задача селекции состоит в создани?? новых и улучшения уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. 2. Породы и сорта, выведенные в одной стране, всегда пригодны для другой страны. 3. Чем разнообразнее исходный материал, используемый для селекции, тем большие возможности дает он для успешного создания сортов и тем эффективнее будут результаты селекции. 4. Теоретической основой селекции является генетика. 5. Основы теории искусственного отбора были заложены Ч. Дарвином. 6. В отношении самоопыляющихся растений применяется методический вид искусственного отбора. 7. Основными методами селекции животных и растений являются отбор и гибридизация. 8. Н. И. Вавилов многие годы изучал наследственную изменчивость у культурных растений семейства злаковых. 9. Закон гомологичных рядов характерен не для всех представителей живого мира. 10. В настоящее время выделяют 7 (иногда 8) центров происхождения культурных растений.

Автор: Гость