SOS! Помогите 1. Верные и неверные утверждения: 1. Задача селекции состоит в создани?? новых и улучшения уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. 2. Породы и сорта, выведенные в одной стране...
Биология
SOS! Помогите 1. Верные и неверные утверждения: 1. Задача селекции состоит в создани?? новых и улучшения уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. 2. Породы и сорта, выведенные в одной стране, всегда пригодны для другой страны. 3. Чем разнообразнее исходный материал, используемый для селекции, тем большие возможности дает он для успешного создания сортов и тем эффективнее будут результаты селекции. 4. Теоретической основой селекции является генетика. 5. Основы теории искусственного отбора были заложены Ч. Дарвином. 6. В отношении самоопыляющихся растений применяется методический вид искусственного отбора. 7. Основными методами селекции животных и растений являются отбор и гибридизация. 8. Н. И. Вавилов многие годы изучал наследственную изменчивость у культурных растений семейства злаковых. 9. Закон гомологичных рядов характерен не для всех представителей живого мира. 10. В настоящее время выделяют 7 (иногда 8) центров происхождения культурных растений.
Ответ(ы):
Гость:
1.верные-1,3,4,7,8,10 2.неверные-2,5,6 на счёт 9 не уверенна ,но думаю что неверно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Это растение нельзя отнести ни к животному миру,ни к растительному.Но с ним в содр??жестве очень многие растения.Это-----... 1тина 2водоросль 3гр...
Математика
Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожков с повидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть - пирожки с повид...
Английский язык
Помогите пожалуйста написать эссе на тему: "What are we going to do with all this litter" - "Что мы соби??аемся делать с мусором" СРОЧНО!
Другие предметы