Срочно помогите решить 7)))))
Алгебра
Срочно помогите решить 7)))))
Ответ(ы):
Гость:
3^(5 - 2x) = 9^x 3^(5 - 2x) = 3^(2x) 5 - 2x = 2x 4x = 5 x = 1,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо
Математика
Биология
SOS! Помогите 1. Верные и неверные утверждения: 1. Задача селекции состоит в создани?? новых и улучшения уже существующих сортов растений, пород ...
Другие предметы
Это растение нельзя отнести ни к животному миру,ни к растительному.Но с ним в содр??жестве очень многие растения.Это-----... 1тина 2водоросль 3гр...