Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо
Математика
Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо
Ответ(ы):
Гость:
24/7, 97/10, 125/12, 274/15, 384/40
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