Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо

Математика

Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо

Автор: Гость