Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось

Математика
Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У неё было 90 рублей  15 умножить на 4,будет 60. 60:2=30 30+60=90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение 8x-3=5x+6
Ответить
Українська література
В магазин перевезли 3 контейнера с овощами: морковью, свёклой и картофелем. Масса контейнера с картофелем 4 т, со свёклой 400 кг, а с морковью 440 ...
Ответить
История
Когда была куликовская битва и её значения
Ответить
Математика
Угловой коэффициент касательной к графику функции y= в точке Хо=-2 РАВЕН:
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 1 1/6 - 5/18:5 +4,5: 1/2
Ответить