Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось

Математика

Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось

Автор: Гость