Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось
Математика
Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось
Ответ(ы):
Гость:
У неё было 90 рублей 15 умножить на 4,будет 60. 60:2=30 30+60=90
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