В магазин перевезли 3 контейнера с овощами: морковью, свёклой и картофелем. Масса контейнера с картофелем 4 т, со свёклой 400 кг, а с морковью 440 кг. Расположи значения массы овощей в порядке их уменьшения

Українська література
В магазин перевезли 3 контейнера с овощами: морковью, свёклой и картофелем. Масса контейнера с картофелем 4 т, со свёклой 400 кг, а с морковью 440 кг. Расположи значения массы овощей в порядке их уменьшения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картошка-4т. Морковка-440кг Свекла-400кг :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Когда была куликовская битва и её значения
Ответить
Математика
Угловой коэффициент касательной к графику функции y= в точке Хо=-2 РАВЕН:
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 1 1/6 - 5/18:5 +4,5: 1/2
Ответить
Алгебра
Срочно помогите решить 7)))))
Ответить
Математика
Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть: 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. ??ожалуйста решите, очень надо
Ответить