Как решить уравнение 57+х=78-34
Математика
Как решить уравнение 57+х=78-34
Ответ(ы):
Гость:
57+×=44 ×=44-57 ×=-13...........
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