873 памагите пожалуйста
Математика
873 памагите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
8х-7-3х+н=5х-7+н н=7-5х х=-2 н=7-5(-2)=7+10=17 х=-0.2 н=7-5(-0.2)=7+1=8 х=0.4 н=7-5×0.4=7-2=5 х=3 н=7-5×3=7-15=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Лик + пена =_пеликан________________________________________ Иск + том = _________________________________________ Кожа + ворон = ___________...
Математика
Задача лена купила 4 пачки мороженого по 15 рублей сколько денег было у лены если она истратила в2раза больше чем у неё осталось
Математика