Решите пожалуйста задачу: Тане с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей 20 лет, Тане с Пете?? 16 лет .Сколько лет Тане , Саше и Пете вместе , сколько лет каждому?

Математика
Решите пожалуйста задачу: Тане с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей 20 лет, Тане с Пете?? 16 лет .Сколько лет Тане , Саше и Пете вместе , сколько лет каждому?
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Гость:
Вместе 25 пети 11 саше 9 тане 5
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