Решите пожалуйста задачу: Тане с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей 20 лет, Тане с Пете?? 16 лет .Сколько лет Тане , Саше и Пете вместе , сколько лет каждому?

Математика

Решите пожалуйста задачу: Тане с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей 20 лет, Тане с Пете?? 16 лет .Сколько лет Тане , Саше и Пете вместе , сколько лет каждому?

Автор: Гость