Перечислите воды суши
География
Перечислите воды суши
Ответ(ы):
Гость:
Воды суши: реки, озёра, болота, ледники, подземные воды.
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