Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?

Математика
Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
270/90=3(мин)времени потратят пловцы 40*3=120(м) проплывет второй пловец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши 5 чисел каждое из которых делится без остатка и на 5,и на 9.
Ответить
Обществознание
5 правил для воспитание девочки. Напишите пожалуйста
Ответить
Математика
Сколько будет 15/29+6/26
Ответить
География
Перечислите воды суши
Ответить
Русский язык
. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении: Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры, то биллиард скры...
Ответить