Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?
Математика
Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?
Ответ(ы):
Гость:
270/90=3(мин)времени потратят пловцы 40*3=120(м) проплывет второй пловец
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