Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?

Математика

Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположенных направлениях:первый со скоростью 90м/мин,второй со скоростью 40м/мин.сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?

Автор: Гость