Упростите выражение 2ху^3-xy+3xy^3+2xy-4xy^3
Алгебра
Упростите выражение 2ху^3-xy+3xy^3+2xy-4xy^3
Ответ(ы):
Гость:
Xy^3(2+3-4)+xy(-1+2)=xy^3+xt
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