.Мастер и его ученик должны выкрасить стены квартиры.Производительность мастера k м2/час,это в 3 раза больше,чем производительность его ученика.Сколько квадратных метров стен выкрасит ученик за 2 часа? срочно,помогите!!!! ЗА...

Математика

.Мастер и его ученик должны выкрасить стены квартиры.Производительность мастера k м2/час,это в 3 раза больше,чем производительность его ученика.Сколько квадратных метров стен выкрасит ученик за 2 часа? срочно,помогите!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!

Автор: Гость