Определи значения суффиксов и приставок. раздели слова по группам Несчастье, недруг, незнание; теплота, доброта, быстрота; привкус, присказка; спасение, чтение, продление; соавтор, сотоварищ, созвездие; учитель, воспитате...
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Определи значения суффиксов и приставок. раздели слова по группам Несчастье, недруг, незнание; теплота, доброта, быстрота; привкус, присказка; спасение, чтение, продление; соавтор, сотоварищ, созвездие; учитель, воспитатель, укратитель. 1.отрицание: 2.действие: 3.человек по профессии: 4.совместность: 5.признак: 6.прибавление:
Ответ(ы):
Гость:
1. Несчастье, недруг. незнание. 2. Спасение, чтение, продление. 3.Учитель, воспитатель, укротитель. 4. Соавтор, сотоварищ, созвездие. 5,Теплота,доброта, быстрота. 6. Привкус, рисказка
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