Определи значения суффиксов и приставок. раздели слова по группам Несчастье, недруг, незнание; теплота, доброта, быстрота; привкус, присказка; спасение, чтение, продление; соавтор, сотоварищ, созвездие; учитель, воспитате...

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Определи значения суффиксов и приставок. раздели слова по группам Несчастье, недруг, незнание; теплота, доброта, быстрота; привкус, присказка; спасение, чтение, продление; соавтор, сотоварищ, созвездие; учитель, воспитатель, укратитель. 1.отрицание: 2.действие: 3.человек по профессии: 4.совместность: 5.признак: 6.прибавление:

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