После приемного экзамена в группу с углубленным изучением физики учащимся было о??ъявлено, что после проверки всех работ будет подсчитан средний балл. Пройдут те учащиеся, балл которых не ниже среднего, если средний балл в этом...
Информатика
После приемного экзамена в группу с углубленным изучением физики учащимся было о??ъявлено, что после проверки всех работ будет подсчитан средний балл. Пройдут те учащиеся, балл которых не ниже среднего, если средний балл в этом году выше прошлогоднего, или учащиеся, балл которых не ниже среднего прошлогоднего в противном случае. По известным оценкам учащихся, прошлогоднему среднему баллу выяснить, сколько учащихся будет учиться в группе. Экзамен сдавало 10 человек. на входе 3 4 5 4 2 1 4 5 5 2 4 на выходе 6
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