Найдите S параллелограмма ,если две его стороны 12 и 11 , и угол между ними 30 градусов .
Геометрия
Найдите S параллелограмма ,если две его стороны 12 и 11 , и угол между ними 30 градусов .
Ответ(ы):
Гость:
Площадь параллелограмма можно найти по формуле S=a*b*sin(A) Sin (30)=0.5 Значит S=11*12*0.5=66
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