Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок Сколько сливок получиться из 15 кг молока

Математика
Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок Сколько сливок получиться из 15 кг молока
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