С какой интонацией произносятся однородные члены

Русский язык
С какой интонацией произносятся однородные члены
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Придумать краткий рассказ .Друзья и враги Лены Икониной.
Ответить
Математика
Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок Сколько сливок получиться из 15 кг молока
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста , подробно
Ответить
Геометрия
Найдите S параллелограмма ,если две его стороны 12 и 11 , и угол между ними 30 градусов .
Ответить
Биология
Как люди охраняют животных?
Ответить