Оставь большую и маленькую букву ( ненужную зачеркни). В с казках,песнях море обязательно(С,с) инее. Если же взгянуть на карту ,ни одно море так называется.Есть тут и (Ч,ч ) ерное море, и (Б,б)еое море.и (Ж,ж)елтое море.и даже ...

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В сказках, песнях море обязательно синее. Если же взглянуть на карту, ни одно море так называется.Есть тут и Черное море, и Белое море, и Желтое море, и даже Красное. Но спроси моряков - и они скажут: "Вода и в Черном море синяя, и в Красном - синяя. Просто Красное море иногда действительно бывает красным- когда на его поверхности всплывают буровато-красные водоросли. А почему Белое море - белое? Море это северное, и зимой белым-бело от заметенных снегами льдов.