Помогите пожалуйста ответить на вопрос по биологии. Вопрос звучит так: в чем выражается приспособленность лягушки к жизни в водной среде?

Биология
Помогите пожалуйста ответить на вопрос по биологии. Вопрос звучит так: в чем выражается приспособленность лягушки к жизни в водной среде?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Земноводные – холоднокровные животные, темпиратура их тела зависит от темпиратуры окружающей среды. ---------- в воде: -клапаны в ноздрях (при нырянии они закрываются) -слизь (проталкивание в воде) - кожа (дыхание) -перепончатые сильные конечности (передвижение) - жабры (дыхание) - окраска (маскировка) - глаза (хорошее зрение) - обтекаемая форма тела
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