Помогите пожалуйста ответить на вопрос по биологии. Вопрос звучит так: в чем выражается приспособленность лягушки к жизни в водной среде?

Биология

Помогите пожалуйста ответить на вопрос по биологии. Вопрос звучит так: в чем выражается приспособленность лягушки к жизни в водной среде?

Автор: Гость