Подобрать слово - предмет с суффиксом -к или -ёк к слову ДИКИЙ
Русский язык
Подобрать слово - предмет с суффиксом -к или -ёк к слову ДИКИЙ
Ответ(ы):
Гость:
Дикий, дикость, .....
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