Сделайте пожалуйста. Кто может.Придумайте свои способы получения случайных чисел.
Информатика
Сделайте пожалуйста. Кто может.Придумайте свои способы получения случайных чисел.
Ответ(ы):
Гость:
В pascalABC.net var a,b:integer; begin read(a); random(a); b:=a; write(b); end.
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