Вася собрал 9 ящиков моркови,а свёклы на 2 ящика меньше,сколько всего ящиков овощей собрал мальчик?показать в виде схемы
Математика
Вася собрал 9 ящиков моркови,а свёклы на 2 ящика меньше,сколько всего ящиков овощей собрал мальчик?показать в виде схемы
Ответ(ы):
Гость:
Морковь - 9 ящиков Свекла -на 2 меньше Справа все обвести фигурной скобкой и написать вопросительный знак Решение: 9-2=7ящиков свеклы 9+7=16 ящиков овощей всего
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